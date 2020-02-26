Раскрыто отношение украинцев к особому статусу Донбасса

На Украине социологи раскрыли отношение граждан к вопросу о предоставлении Донбассу особого статуса. Опрос провела социологическая служба Центра Разумкова, передает «Украинская правда».

Большинство украинцев (62 процента) выступили против предоставления и закрепления в конституции особого статуса отдельных территорий Донецкой и Луганской областей. Поддержал такой вариант 21 процент респондентов. Против федеративного устройства Украины высказались 68 процентов опрошенных, за — 11 процентов.

Больше половины украинцев (54 процент) хотели бы, чтобы неподконтрольные Киеву территории Донбасса вернулись в состав страны на прежних условиях. 13 процентов считают, что они должны получить больше независимости. За автономию этих территорий в составе Украины высказались 6 процентов опрошенных, за отделение — 5 процентов. Еще три процента граждан хотели бы, чтобы эти земли вошли в состав России.

Часть Донецкой и Луганской областей вышла из-под контроля Киева в 2014 году. Украина обвиняет Россию в оккупации и поддержке сепаратизма. Кремль отвергает обвинения.

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