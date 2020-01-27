Конституционный суд Украины отказался проверять закон об особом статусе Донбасса

Конституционный суд Украины отказался проверять на соответствие конституции закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Представление на проверку закона было подано еще 19 июля 2019 года депутатами от партии «Самопомощь».

Коллегия Конституционного суда отказала в открытии производства по делу, но поскольку решение было не единогласным, этот вопрос был передан на рассмотрение в Большую палату суда, которая также отказала депутатам.

В суде уточнили, что решение является окончательным и обжалованию не подлежит.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в декабре 2019 года.

Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Однако, согласно решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут неподконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с конституцией Украины.

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