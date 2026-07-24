Депутат Новиков назвал наращивание экономических возможностей противоядием войны РФ и НАТО

Наращивание экономических возможностей России — это противоядие войны с НАТО, сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. Своим мнением депутат поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«На основе решения этой экономической задачи можно решать еще три другие. Первое — это формирование и поддержание на максимально высоком уровне боеготовности наших вооруженных сил. Второе — это решение проблемы бедности, преодоления социального раскола, который есть в нашей стране, обеспечение высокого уровня жизни для наших граждан и, таким образом, создание условий, когда наше общество сможет быть по-настоящему единым и монолитным для того, чтобы отвечать на внешние угрозы», — перечислил Новиков.

Третьей задачей депутат назвал выстраивание связей с теми странами, которые будут заинтересованы в экономических возможностях России.

«Это касается и бывших республик Советского Союза, например, Средней Азии. Это касается Китая, государств Юго-Восточной Азии, стран Латинской Америки, Африки и многих других», — сказал он.

Поэтому задачи: экономический рост, укрепление военного потенциала, преодоление социальных проблем и создание мощных союзов для противодействия империалистической агрессии и есть тот алгоритм, который нам позволит противостоять любым милитаристским планам Запада Дмитрий Новиков первый зампред комитета Госдумы по международным делам

Ранее стало известно, что страны НАТО развернут дополнительные военные силы в Литве в случае возникновения в регионе критической ситуации в сфере безопасности. С таким заявлением выступил главный советник президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дейвидас Матулионис.

