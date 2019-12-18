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Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса

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Президент Украины Владимир Зеленский переподписал закон об особом статусе Донбасса. Об этом сообщает «РБК-Украина».

Действие закона продлилось еще на год, до 31 декабря 2020-го. Других изменений в него не внесено.

Закон «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей» был принят в 2014 году. Он действует на временной основе и требует ежегодного продления парламентом. В последний раз сроки действия закона были продлены в октябре 2018 года.

Закон предусматривает амнистию для участников событий в Донбассе, возможность использовать русский язык в органах местного самоуправления, участие местных властей в назначении руководителей органов прокуратуры и судов, а также особую государственную поддержку со стороны Украины для восстановления промышленности и инфраструктуры. Однако согласно решению Верховной Рады, вышеперечисленные статьи закона вступят в силу только после того, как российские войска и техника покинут неподконтрольные Киеву территории, а также после проведения в Донбассе внеочередных выборов в соответствии с Конституцией Украины.

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