На Украине объяснили отказ упоминать особый статус Донбасса в конституции

В президентской партии «Слуга народа» объяснили отказ упоминать особый статус Донбасса в законопроекте, предполагающем внесение изменений в Конституцию Украины. По словам председателя фракции Александра Корниенко, это связано с нежеланием допустить федерализацию страны, передает «РБК-Украина».

По его словам, предложенный президентом Владимиром Зеленским законопроект исключает федерализацию Украины. Он объясняет это тем, что в конституции стран с федеративным устройством принято выписывать перечень регионов, однако такой практики нет конституции унитарных стран. По этой причине упоминание областей планируется исключить и из украинского основного закона.

«Потому что когда мы записываем в конституцию название области, мы повышаем ее субъектность», — пояснил Корниенко.

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16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. Верховная Рада планирует начать рассмотрение закона 20 декабря — в этот день он будет направлен на рассмотрение в Конституционный суд Украины. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

Формулировки, использованные в законе, были негативно восприняты в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР). Так, в ДНР отметили, что законопроект противоречит минским соглашениям, а также осудили тот факт, что его текст не был обсужден с представителями самопровозглашенных республик.

Схожие обвинения выдвинул глава ЛНР Леонид Пасечник, который охарактеризовал законопроект как очередную подмену смысла и сути минских соглашений. По его словам, Украина отдаляет своими действиями установление мира в Донбассе.

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