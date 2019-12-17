Украину обвинили в подмене смысла минских соглашений

Законопроект о внесении изменений в Конституцию Украины, поданный в Верховную Раду президентом страны Владимиром Зеленским, является очередной подменой смысла и сути минских соглашений. Об этом заявил глава самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Леонид Пасечник, передает «Луганский Информационный Центр».

По его словам, Украина отдаляет своими действиями установление мира в Донбассе. Пасечник заявил, что все инициативы, связанные с имплементацией в украинское законодательство минских соглашений, Киев должен согласовывать с Луганском и Донецком.

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При этом он обвинил Зеленского в ускорении процесса захвата власти через своих представителей — «префектов, которые, будут наделены полномочиями по приостановке действий любых нормативно-правовых актов, принятых местными советами». Пасечник отметил, что в опубликованном законопроекте ничего не говорится об особом статусе Донбасса, «хотя именно для этого в комплексе мер и предусмотрены изменения в конституции».

Глава ЛНР при этом подчеркнул, что республики Донбасса категорически не устроит и тот факт, что Зеленский может предложить им усовершенствованную «формулу Порошенко», по которой Киев попытается законодательно закрепить особый статус в переходных положениях, носящих временных характер. «Чтобы реализовать минские договоренности, Украине необходимо отказаться от системной подмены смыслов и подлогов», — резюмировал он.

16 декабря на сайте Верховной Рады был опубликован президентский законопроект о децентрализации власти на Украине. Он предусматривает внесение поправок в конституцию, которые касаются административно-территориального устройства страны. В случае принятия законопроекта представлять государство в областях, округах и украинской столице будут префекты, назначаемые президентом. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса.

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