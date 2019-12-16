На Украине обнародовали законопроект о децентрализации власти

Верховная Рада обнародовала президентский законопроект о децентрализации власти. Полный текст документа доступен на сайте украинского парламента.

Законопроектом предусматривается внесение поправок в Конституцию, которые касаются административно-территориального устройства Украины. При этом в тексте нет упоминаний об особом статусе Донбасса. О том, что он будет учтен именно в данном законе, накануне встречи в «нормандском формате» заявляли украинские власти.

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В документе определяется отдельный правовой статус Киева. Кроме того, в случае принятия законопроекта, представлять государство в областях, округах и украинской столице станут префекты, которые по представлению Кабинета министров будут назначаться президентом. Срок их работы ограничится тремя годами.

Также, согласно президентскому законопроекту, планируется расформировать областные администрации. Вместо них украинские власти хотят создать исполкомы областных советов. Полномочия новых органов власти тем не менее не станут прописывать в Конституции.

13 декабря президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной Рады законопроект изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти. Документ был получен парламентом и передан на рассмотрение руководству.

В 2015 году Конституционный суд Украины признал соответствующим Конституции законопроект по децентрализации власти. Кроме того, суд счел конституционной норму о том, что особенности осуществления местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей определяются отдельным законом.

Действующий на Украине закон об особом статусе Донбасса был принят в октябре 2014 года. Он предполагает временное введение особого порядка местного самоуправления и прописывает порядок проведения выборов.

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