Киев отказался от федерализации Украины

Украина не согласится на федерализацию в качестве условия для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко на выступлении в комитете Европарламента по международным делам, передает «Интерфакс-Украина».

«У Украины есть четкие "красные линии". Первое — Украина останется унитарным государством. Второе — она не будет изменять свою конституцию и осуществлять некую "федерализацию", чего хочет Россия. Третье — мы будем проводить выборы на этих территориях согласно украинскому законодательству и под наблюдением и по правилам ОБСЕ, когда ситуация с безопасностью это позволит», — сказал украинский дипломат.

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По его словам, для проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях юго-востока страны, сперва должен состояться полный вывод военизированных формирований из Донбасса, а также восстановлен контроль Украины над государственной границей. Также он сообщил, что украинские власти рассчитывают на разведение войск в Донбассе до конца октября, передает ТАСС. По его словам, это откроет путь к проведению саммита в «нормандском формате».

Ранее 14 октября дипломат заявил, что участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. При этом он призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию для достижения мира на юго-востоке Украины.

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