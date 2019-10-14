В Киеве саммит в «нормандском формате» назвали последним шансом

Участие Украины в саммите «нормандской четверки» является последней попыткой Киева следовать минским соглашениям по урегулированию конфликта в Донбассе. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, передает Reuters.

«Мы открыто говорили всем, что делаем, пожалуй, последнюю честную попытку следовать по минскому пути. Если это не сработает, нам придется обратиться к "плану Б"», — сказал политик, отказавшись раскрыть детали альтернативной стратегии. Пристайко при этом отметил, что на сегодняшний день отсутствует какой-либо прогресс по вопросу размещения миротворческой миссии на юго-востоке Украины.

Также министр заявил, что саммит глав России, Германии, Франции и Украины в «нормандском формате» может состояться уже в середине ноября. Однако условием для встречи он назвал прекращение обстрелов на линии соприкосновения в Донбассе. Пристайко отметил, что отведение украинских сил последует только после семидневного соблюдения режима тишины в зоне конфликта.

При этом он призвал Евросоюз усилить санкционное давление на Россию для достижения мира на юго-востоке Украины, передает ТАСС. «Чем сильнее санкции, тем быстрее Россия поймет, чего хотят Европа и Украина», — сказал Пристайко, отвечая на вопрос журналиста о том, чем Брюссель может помочь Киеву в урегулировании конфликта на юго-востоке страны.

Материалы по теме По минскому полю Зеленский задумал решить проблему Донбасса по-своему. Чего ждать России и Европе?

Ранее в октябре дипломат заявил, что Украину может ждать судьба Кипра, разделенного на две части. По мнению Пристайко, кипрский сценарий становится вероятным, если сорвутся договоренности с Россией в рамках «нормандского формата».

10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о существовании тайного «плана Б» по урегулированию ситуации в Донбассе, который может составить альтернативу минским соглашениям. Он отказался раскрыть подробности альтернативной стратегии Киева, отметив лишь, что его не устраивает нынешний формат договоренностей.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 4 октября, что подготовка к саммиту глав государств «нормандской четверки» ведется, но сроки встречи пока не согласованы. Ранее также сообщалось, что представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате». Песков отметил, что дата саммита будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



