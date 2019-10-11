В Кремле рассказали о подготовке к «нормандскому саммиту»

Подготовка к саммиту в «нормандском формате» идет на уровне помощников президентов, по ее завершении лидеры назначат дату, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его цитирует Telegram-канал RT в пятницу, 11 октября.

«Еще предстоит понять, что может считаться всеми сторонами завершенной подготовкой к этому саммиту», — сказал Песков.

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Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Киев может созвать новый саммит в «нормандском формате» для пересмотра предыдущих договоренностей. Он заверил, что Москва попытается этого не допустить.

8 октября пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заверил, что Москва заинтересована во встрече в «нормандском формате» на высшем уровне. Однако такое мероприятие требует хорошей подготовки, отметил он. Комментируя идеи подключения США к «нормандскому формату», Песков заметил, что они не находят поддержки.

Ранее украинское внешнеполитическое ведомство обвинило РФ в поиске предлогов для откладывания саммита.

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