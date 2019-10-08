Кремль оценил идею подключения США к «нормандскому формату»

Идеи подключения США к «нормандскому формату» по Украине не находят поддержки, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его цитирует ТАСС во вторник, 8 октября.

Он также напомнил, что российская сторона заинтересована во встрече в «нормандском формате» на высшем уровне, однако саммит должен быть хорошо подготовлен. Так он прокомментировал заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, который обвинил Москву в поиске предлогов для откладывания саммита.

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По словам Пристайко, Москва необоснованно выдвигает новое требование — имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Он подчеркнул, что необходимые требования — прекращение огня на линии соприкосновения и подписание «формулы Штайнмайера» — Киевом уже выполнены.

4 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовности реализации минских соглашений. При этом он отметил, что готов и заморозить конфликт, если в течение года после переговоров «нормандской четверки» ситуация в регионе не изменится.

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