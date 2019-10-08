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Украина обвинила Россию в попытке сорвать встречу «нормандской четверки»

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Вадим Пристайко

Россия ищет новые основания для отмены встречи в «нормандском формате». Об этом в эфире украинского телеканала ICTV заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

По его словам, Москва необоснованно выдвигает новое требование — имплементацию «формулы Штайнмайера» в украинское законодательство. Пристайко считает, что Киев уже выполнил два необходимых условия для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины — прекращение огня на линии соприкосновения и подписание «формулы Штайнмайера».

Дипломат заявил, что Украина делает реальные шаги, однако давление со стороны России только увеличивается. «Встреча откладывается все дальше и дальше. Первый раз мы слышали о технической невозможности [президента России Владимира] Путина приехать, хотя два лидера предложили, и дата была предложена французами. И сейчас три лидера — наш президент, французский и немецкий канцлер готовы, предлагаются новые даты. Но пока до этого времени мы не слышали от России готовности встретиться в этом формате», — сказал Пристайко.

4 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что подготовка к саммиту глав государств «нормандской четверки» ведется, но сроки встречи пока не согласованы. Ранее также сообщалось, что представители России, Германии, Франции и Украины предварительно согласовали проект итогового документа саммита в «нормандском формате». Песков отметил, что дата саммита будет зависеть от графиков лидеров четырех стран.

1 октября участники трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта на юго-востоке Украины поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера» по мирному урегулированию. Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик.

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