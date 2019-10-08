На Украине назвали сценарии развития ситуации в Донбассе

Глава МИД Украины Вадим Пристайко перечислил три сценария развития ситуации в Донбассе. Об этом он рассказал в эфире телеканала ICTV, запись доступна на YouTube.

Первым вариантом он назвал попытки договориться в рамках «несправедливого процесса, в который мы влезли много лет назад». Второй сценарий предусматривает бесконечное затягивание конфликта, это грозит еще большим числом погибших солдат и ростом ненависти на территории самопровозглашенных республик.

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Третий вариант — «никогда больше не возвращаться к этой части Украины», завершил Пристайко.

Ранее в Донецкой народной республике заявили, что украинские власти саботируют договоренности о разведении сил в Донбассе. По утверждению представителя Народной милиции ДНР, процесс урегулирования конфликта на юго-востоке Украины срывают на самом высоком уровне. В ДНР заявляют, что это подтверждается словами министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко, сообщившего, что украинские войска не намерены разбирать фортификационные сооружения в ходе отвода сил для того, чтобы на них вернуться.

Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна будет подтвердить ОБСЕ. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выборы не будут проводиться «под дулом автоматов».

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