Штайнмайер встал на защиту «формулы Штайнмайера»

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер прокомментировал критику предложенной им формулы урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом в понедельник, 7 октября, сообщает Deutsche Welle.

По словам политика, его план — не что иное, как дорожная карта к исполнению минских соглашений, «попытка превратить большие шаги, которые были не готовы предпринимать обе стороны, в серию маленьких шагов». При этом он подчеркнул, что как сами шаги, так и их последовательность все еще стоит обсуждать.

Штайнмайер открестился от звучащих на Украине заявлений о чрезмерном влиянии России на условия «формулы»: он отметил, что бывший президент Петр Порошенко принимал участие в ее создании.

Материалы по теме Киев митингует против «формулы Штайнмайера» Националисты пригрозили Зеленскому срывом договоренностей по Донбассу и госпереворотом

6 октября тысячи украинцев вышли на улицы протестовать против реализации «формулы Штайнмайера». Демонстранты считают, что согласие на ее условия означает капитуляцию Украины.

Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу» 1 октября. Документ определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии. Согласно договоренностям, легитимность выборов должна будет подтвердить ОБСЕ. При этом президент Украины Владимир Зеленский ранее заявлял, что выборы не будут проводиться «под дулом автоматов».

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!