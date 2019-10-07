Разведение войск в Донбассе сорвалось

Разведение войск в Донбассе, запланированное на понедельник, 7 октября, не состоится из-за срыва режима тишины. Об этом заявил глава МИД Украины Вадим Пристайко на пресс-конференции с министром иностранных дел Латвии Эдгарсом Ринкевичсом в Киеве, передает «Интерфакс-Украина».

Отвод вооружения должен был состояться в районе поселков Золотое и Петровское на линии соприкосновения с самопровозглашенной Луганской народной республикой (ЛНР). Однако, по словам Пристайко, несколько дней назад поселки были обстреляны.

«Наше решение было в том, что разведение начинается на седьмой день после того, как на этом конкретном участке сохраняется мир и не происходит обстрелов», — подчеркнул он. Министр не уточнил, кто именно открыл огонь, но заявил, что украинская сторона намерена ждать семидневного затишья для выполнения Минских договоренностей.

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Пристайко добавил, что Киев не собирается разбирать фортификационные сооружения в том районе, и в случае, если со стороны ЛНР продолжатся нарушения обязательств, украинская армия вернется на позиции.

Ранее лидер добровольческого батальона «Азов» в составе Нацгвардии Украины Андрей Билецкий заявил, что его бойцы заняли оборонительные позиции в поселке Золотое. О том, что формирования националистов не собираются покидать зону разведения войск, стало известно 6 октября во время массовых акций протеста против «формулы Штайнмайера», проходивших по всей Украине.

Впервые войска в районе Золотого и Петровского были разведены в 2016 году. Продолжение демилитаризации этой зоны является одним из пунктов Минских соглашений и необходимо для исполнения подписанной 1 октября «формулы Штайнмайера», которая определяет механизм законодательного закрепления за Донбассом особого статуса через проведение местных выборов, а также содержит положения о возможной амнистии.

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