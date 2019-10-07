В партии Зеленского заявили о невозможности отказа от «формулы Штайнмайера»

Киев не сможет без последствий отказаться от «формулы Штайнмайера», хотя она не является юридически обязательной. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Слуга народа» Богдан Яременко.
По его словам, согласованная в Минске «формула» несет для Киева только политические последствия. Он отметил, что письмо представителя Украины в трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику не является обязывающим, поскольку оно лишь утверждает определенную позицию. Подписывая «формулу Штайнмайера», Киев «лишь проинформировал ОБСЕ», отметил депутат.
«Если мы — уважающая себя страна, мы должны ее придерживаться. Что-то подобное уже зафиксировано в минских договоренностях. И сами минские договоренности, хотя с моей точки зрения и не являются международным договором, но политически они для нас обязывающие», — добавил Яременко.
По словам парламентария, имплементация «формулы» в украинское законодательство не требует дословного перенесения формулировки. В законе, по его мнению, должна быть отображена суть «формулы». «Если мы позиционируем себя как серьезные международные игроки, которые не просто обвиняют Россию в том, что она не держит своего слова, а еще и сами придерживаются данного нами слова, то мы не можем предложить редакцию, которая меняла бы суть договоренности. Отдельные слова можно править, суть — нет», — добавил депутат. В ином случае, по его мнению, Украина столкнется с реакцией России и Запада.
Также Яременко заявил, что Украина согласится на выборы в Донбассе только при выполнении со стороны Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) «предусловий». По его словам, голосование должно пройти по украинским законам после обеспечения безопасности в регионе. Политик считает, что после признания выборов Киев получит представителей местной власти, к которым можно будет относиться «хоть немножко терпимо» и с которыми будет возможно «позволить себе какие-то формы диалога».
Политик отметил, что в партии «Слуга народа» возможность предоставления особого статуса Донбассу рассматривают только на основе процесса децентрализации, который проходит в стране. Яременко добавил, что украинские власти готовы говорить об автономии лишь в рамках «увеличения полномочий местных общин, а не регионов, не областей или вообще чего-то непонятного».
Ранее спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что провести выборы в Донбассе возможно лишь после получения Киевом контроля над российско-украинской границей. Он отметил, что только в том случае, если это произойдет, а ОБСЕ признает итоги выборов, вступит в силу закон об особом статусе региона.