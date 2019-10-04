На Украине решили согласовать закон о статусе Донбасса с Россией

Украинский законопроект об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей будет согласован с Россией. Об этом в кулуарах Верховной Рады сообщил глава парламентского комитета по вопросам внешней политики, нардеп от президентской партии «Слуга народа» Богдан Яременко, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, хотя закон будет разрабатывать Верховная Рада, процесс будет проходить при активном содействии со стороны офиса президента, который в свою очередь будет согласовывать свою позицию с позицией Москвы. При этом он называет Россию «государством, которое может диктовать нам условия, поскольку его войска находятся на нашей территории».

В то же время Яременко подчеркивает, что последнее слово в утверждении этого закона будет оставаться за Верховной Радой. Попытку вынести вопрос об особом статусе Донбасса на референдум он назвал невозможной, поскольку Россия может воспринять это как попытку срыва мирных договоренностей.

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Предоставление особого статуса Донбассу предусмотрено минскими соглашениями, порядок реализации этой договоренности описан в подписанной Киевом 1 октября «формуле Штайнмайера». Документ устанавливает, что в день выборов на не подконтрольных Украине территориях на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором объяснил смысл «формулы Штайнмайера». Он отметил, что документ не предполагает признания Киевом потери суверенитета над Крымом или Донбассом, а также не провозглашает, что «выборы в Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов».

До этого глава МИД России Сергей Лавров отметил, что согласие России на «формулу Штайнмайера» является уступкой, поскольку в первоначальном тексте минских соглашений предполагалось, что местные выборы в Донбассе пройдут после вступления в силу закона об особом статусе региона.

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