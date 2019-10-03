Зеленский объяснил смысл «формулы Штайнмайера»

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с обращением к нации, в котором объяснил смысл подписанной Киевом «формулы Штайнмайера». Запись обращения была опубликована на официальном канале офиса президента в YouTube.

Обращаясь к народу Украины, Зеленский пояснил, что формула не предполагает признания Киевом потери суверенитета над Крымом или Донбассом, а также не провозглашает, что «выборы в Донбассе пройдут завтра и под дулом пулеметов». Кроме того, Зеленский напомнил, что три года назад его предшественник Петр Порошенко говорил о начале работы по имплементации «формулы Штайнмайера». «Неужели он хотел предать Украину?» — задался вопросом Зеленский.

Он подчеркнул, что единственный вопрос, который регулирует формула, — это порядок внедрения закона об особом статусе Донбасса, который должен вступить в силу после выборов, «которые пройдут по Конституции и законам Украины, и после публикации отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли в соответствии с международными стандартами».

Зеленский отдельно подчеркнул, что Киев не подписывал никаких соглашений с лидерами самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

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В том же обращении глава государства также прокомментировал проходящие по Украине из-за подписания «формулы Штайнмайера» акции протеста. Зеленский отметил, что уважает право украинцев на протест, и пообещал «никогда не сдать Украину». Он также призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности».

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом минских соглашений. По его словам, изначально предполагалось, что местные выборы в Донбассе пройдут после вступления в силу закона об особом статусе региона. По его словам, Порошенко отказался от такой последовательности, объяснив это тем, что не знает, кого выберут жители региона. Лавров назвал такой подход «абсолютно конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым».

«Формула Штайнмайера» была согласована участниками трехсторонней контактной группы по Донбассу в Минске 1 октября. Документ устанавливает, что в день голосования на не подконтрольных Киеву территориях на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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