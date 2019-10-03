Зеленский отреагировал на митинги из-за «формулы Штайнмайера»

Офіс Президента України / YouTube

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на митинги, которые проходят в Киеве из-за подписания «формулы Штайнмайера». Свое мнение по этому поводу украинский лидер высказал в обращении к нации, запись которого опубликована в YouTube.

Зеленский подчеркнул, что уважает право украинцев на протест. «Я слышу вас, и, поверьте, я никогда не сдам Украину», — заявил он. Глава государства также призвал граждан не поддаваться на манипуляции и провокации некоторых политиков, которые, по его словам, хотят использовать протесты, чтобы «вернуться к грабежу, не стать жертвами политического преследования и избежать уголовной ответственности».

2 октября в нескольких украинских городах прошла акция протеста из-за того, что участники контактной группы в Минске по урегулированию конфликта в Донбассе подписали «формулу Штайнмайера». Митинги начались в Киеве, Харькове, Львове, Одессе, Виннице, Днепре, Кривом Роге, Полтаве, Запорожье и других населенных пунктах. Собравшиеся считают, что подписание документа означает «капитуляцию Украины», и требуют отказаться от его заключения.

Против «формулы» высказались ряд украинских депутатов, политиков и военных. Например, депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко попытался объяснить смысл «формулы Штайнмайера», сравнив Украину с поломанным насосом и куклой, а бывший президент Украины Петр Порошенко считает, что Россия благодаря ней собирается сделать из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) аналог Приднестровья.

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