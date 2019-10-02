Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»

На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде.

По словам народных депутатов, на встрече украинский президент вел себя очень нервно. При этом он убеждал собравшихся, «что все будет хорошо». Зеленский заверил парламентариев, что местных выборов в Донбассе без получения Киевом контроля над государственной границей не будет.

При этом главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и выступить с трибуны Рады, повторив свои слова. Однако президент Украины от предложения отказался, заявив, что это будет лишним, поскольку накануне он уже выступал публично по поводу подписания «формулы Штайнмайера» и «все объяснил».

Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил журналистам, что президентская партия считает согласование текста формулы исключительно техническим шагом, необходимым для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «Нормандском формате», передает ТАСС. По словам представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, встреча глав государств должна состояться до декабря.

Материалы по теме Украина подписала «формулу Штайнмайера» Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»

Ранее президент Украины заявил, что парламентарии в ближайшее время разработают новый закон об особом статусе в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения. При этом он отметил, что никаких выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые предусматриваются «формулой Штайнмайера», под дулом автоматов не состоится.

Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках. Согласно документу, в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

*** Обратная связь с отделом «Бывший СССР»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!