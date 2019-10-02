Зеленский отказался говорить с трибуны Рады о «формуле Штайнмайера»

На встрече с представителями фракций в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что о капитуляции страны после подписания «формулы Штайнмайера» речь не идет, однако отказался объяснить свою позицию с парламентской трибуны. Об этом сообщает «Украинская правда» со ссылкой на источники в Раде.
По словам народных депутатов, на встрече украинский президент вел себя очень нервно. При этом он убеждал собравшихся, «что все будет хорошо». Зеленский заверил парламентариев, что местных выборов в Донбассе без получения Киевом контроля над государственной границей не будет.
При этом главы фракций предлагали Зеленскому выйти в сессионный зал и выступить с трибуны Рады, повторив свои слова. Однако президент Украины от предложения отказался, заявив, что это будет лишним, поскольку накануне он уже выступал публично по поводу подписания «формулы Штайнмайера» и «все объяснил».
Позже глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия пояснил журналистам, что президентская партия считает согласование текста формулы исключительно техническим шагом, необходимым для встречи лидеров России, Германии, Франции и Украины в «Нормандском формате», передает ТАСС. По словам представителя правительства в Верховной Раде Ирины Верещук, встреча глав государств должна состояться до декабря.
Ранее президент Украины заявил, что парламентарии в ближайшее время разработают новый закон об особом статусе в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения. При этом он отметил, что никаких выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР), которые предусматриваются «формулой Штайнмайера», под дулом автоматов не состоится.
Участники контактной группы по Украине на заседании в Минске 1 октября подписали «формулу Штайнмайера», которая определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в самопровозглашенных республиках. Согласно документу, в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.