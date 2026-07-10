Россиянам объяснили желание секса в машине

Психолог Ликунова: Людей возбуждает не автомобиль, а эмоции, которые он создает

Многочисленные опросы говорят о том, что россияне часто предаются любви в машине. По разным оценкам, от 50 до 80 процентов мужчин и женщин устраивали себе романтические свидания с продолжением в автомобиле. С чем связана тяга к интиму именно в машине, «Ленте.ру» объяснила кризисный психолог Варвара Ликунова.

«Секс в машине — это не про экономию. На первый взгляд, все очевидно: не хватило денег на гостиницу — пришлось припарковаться в укромном месте. Но если копнуть глубже, выясняется интересная вещь. Большинство людей, которые хотя бы раз выбирали секс в машине, могли позволить себе и отель, и квартиру, и другие варианты. Но людей возбуждает не автомобиль, а эмоции, которые он создает», — объясняет специалист.

По ее словам, автомобиль — «маленький парадокс». «С одной стороны, вы можете быть буквально в центре города. С другой — будто в собственном закрытом мире. Мозг любит такие противоречия. Они придают происходящему особенные, яркие оттенки», — говорит психолог.

Для мужчины автомобиль часто становится территорией приключения. Его мозг особенно чувствителен ко всему новому. «Чем меньше сценарий похож на привычный вечер дома, тем сильнее эмоциональное вовлечение. Поэтому автомобиль превращается в место, где появляется ощущение спонтанности, азарта и легкого адреналина. Именно поэтому мужчины нередко говорят, что им нравится не столько сам процесс, сколько само ощущение неожиданности», — отмечает Ликунова.

Для женщины все работает немного иначе. Ее привлекает не риск, а эмоциональный сюжет. Секс в машине воспринимается как маленькое совместное приключение, которое выбивается из рутины. «Это возможность почувствовать себя не только партнершей, но и героиней красивой, пусть и авантюрной истории. Иногда один необычный вечер способен эмоционально запомниться сильнее, чем десять привычных свиданий», — поясняет эксперт.

Она акцентировала внимание на еще одном важном механизме, о котором редко говорят. Учитывая, что мозг человека быстро привыкает к хорошему, даже самые яркие отношения со временем становятся предсказуемыми. Поэтому смена обстановки буквально «перезагружает» восприятие. «И это происходит не потому, что машина обладает какой-то магией, а потому, что новизна заставляет мозг снова обратить внимание на партнера. Получается, что в поисках приключений люди находят новые эмоции внутри привычных отношений», — подытожила Варвара Ликунова.

Ранее специалист назвала причины детских капризов в длительных поездках. По ее словам, это нормальная реакция психики. Чаще всего причина кроется в перегрузке нервной системы, которая работает на пределе возможностей, подчеркнула психолог.