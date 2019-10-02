У Верховной Рады собрались требующие отмены «формулы Штайнмайера» националисты

У здания Верховной Рады в Киеве собрались несколько сотен националистов, требующих отмены подписания Украиной «формулы Штайнмайера». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

В руках митингующие держат плакаты с требованиями «не сдавать национальные интересы». Отмечается, что в этот момент в здании Верховной Рады находится президент Украины Владимир Зеленский, который проводит совещание с лидерами парламентских фракций.

По завершении этой встречи Зеленский посетит заседание фракции президентской партии «Слуга народа», утверждают источники издания. При этом изначально ожидалось, что Зеленский будет присутствовать на общем заседании парламента.

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Ранее в сети был опубликован полный текст «формулы Штайнмайера». Выяснилось, что документ определяет порядок вступления в силу украинского закона об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой областей, однако не регламентирует получение Украиной контроля над границей между территориями самопровозглашенных республик и Россией.

Текст «формулы Штайнмайрера» был подписан в Минске на заседании трехсторонней контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе 1 октября.

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