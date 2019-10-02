Вакарчук призвал Зеленского дать ответ о защите интересов Украины

Член комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от фракции «Голос» Святослав Вакарчук призвал президента Украины Владимира Зеленского дать четкий и однозначный ответ, как его команда будет защищать интересы страны на предстоящей встрече в «нормандском формате». Видеообращение Вакарчука опубликовано на его странице в Facebook.
По словам политика, после брифинга Зеленского по поводу подписания Киевом «формулы Штайнмайера», главным вопросом для украинцев является обеспечение контроля государственной границы в Донбассе во время предстоящих выборов. «Выборы без полного нашего контроля над нашей границей — это не выборы, а профанация. Я надеюсь, это понимают все. Я надеюсь, это понимает президент», — заявил Вакарчук.
При этом он пообещал гражданам, что украинская безопасность и суверенитет будут сохранены. Народный депутат отметил, что сейчас «не время для криков и разговоров про измену или победу», а время «для четкой и консолидированной позиции». По его мнению, украинская граница должна находиться под контролем Киева на всей территории суверенной Украины, и только тогда «мы будем проводить выборы, никак иначе».
Ранее президент Украины сделал заявление по поводу согласования Киевом «формулы Штайнмайера». По словам Зеленского, Украина будет разрабатывать новый закон об особом статусе в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения. При этом он отметил, что никаких выборов на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), которые предусматриваются формулой, под дулом автоматов не будет.
1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера», которая в начале 2016 года была предложена бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.
Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на не подконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Согласно формуле, в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.