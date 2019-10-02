Опубликован полный текст «формулы Штайнмайера»

В сети появился полный текст подписанной накануне участниками трехсторонней контактной группы (ТКГ) по урегулированию конфликта в Донбассе «формулы Штайнмайера». Фото документа на своей странице в Facebook опубликовал главный редактор украинского издания «Радион НВ» Валерий Калныш.

Документ оформлен как письмо на имя спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика от представителя Киева в ТКГ экс-президента Украины Леонида Кучмы. В нем говорится о намерении внедрить в украинское законодательство формулу, текст которой приводится ниже.

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Текст «формулы Штайнмайера» определяет порядок вступления в силу украинского закона об особом статусе отдельных регионов Луганской и Донецкой областей. Согласно документу, он должен вступить в силу в день голосования на внеочередных местных выборах, которые должны пройти в соответствии с украинской конституцией и украинским законодательством. Закон об особом статусе начнет действовать в 20:00 по местному времени, после закрытия участков, однако лишь на временной основе. На постоянной основе он начнет действовать лишь после того, как Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ опубликует доклад, в котором подтвердит, что выборы прошли в соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ.

При этом в тексте формулы ничего не говорится о порядке установления Украиной контроля над границей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и России, о чем ранее говорил украинский президент Владимир Зеленский. По его словам, в случае, если Киев не будет контролировать границу, нельзя будет считать, что выборы прошли в соответствии с украинским законодательством.

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