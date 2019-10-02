«Формулу Штайнмайера» назвали началом демонтажа Украины

Принятая в Минске «формула Штайнмайера» является началом демонтажа Украины, заявил в интервью телеканалу «Прямой» депутат Верховной Рады от фракции «Европейская солидарность» Андрей Парубий. Видеозапись опубликована на странице партии в Facebook.

По мнению экс-спикера Верховной Рады, проведение местных выборов в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) возможно только после вывода российских войск из региона (Киев настаивает, что Москва принимает непосредственное участие в вооруженном конфликте — прим. «Ленты.ру») и получения Киевом контроля над государственной границей. «Не наоборот», — добавил Парубий.

Он считает, что Украине предлагают «формулу Путина», согласно которой выборы в Донбассе пройдут под контролем российских автоматов и «боевиков», что приведет к обретению «оккупационной властью» легитимности, которую станет представлять «легитимное якобы местное население».

Парубий полагает, что реализация «формулы Штайнмайера» послужит существенным ударом по украинской государственности. Отвечая на вопрос журналиста о словах Зеленского, что выборов под дулами автоматов не будет, Парубий ответил, что механизма для обеспечения разоружения не существует.

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Ранее президент Украины сделал заявление по поводу согласования Киевом «формулы Штайнмайера». По словам Зеленского, Украина будет разрабатывать новый закон об особом статусе в тесном сотрудничестве с обществом путем публичного обсуждения. Он отметил, что никаких выборов на территории ДНР и ЛНР, которые предусматриваются формулой, под дулом автоматов не будет.

1 октября участники контактной группы по Украине поставили подписи под документом с «формулой Штайнмайера», которая в начале 2016 года была предложена бывшим министром иностранных дел Германии и нынешним президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером.

Она определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, а также возможной амнистии и проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях непризнанных республик. Согласно формуле, в день проведения выборов на временной основе начнет действовать закон об их особом статусе. После публикации отчета ОБСЕ, подтверждающего легитимность выборов, закон вступит в законную силу на постоянной основе.

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