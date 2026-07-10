Россиянам назвали частую ошибку при покупке долларов

Инвестстратег Бахтин: Россияне часто покупают доллары во время роста его цены

Россияне нередко совершают одну и ту же ошибку на валютном рынке — приобретают доллары в тот момент, когда их курс уже достиг пиковых значений, чаще всего это происходит в периоды ажиотажа или паники на финансовых площадках. Об этом «Газете.Ru» рассказал инвестиционный стратег «Гарда Капитал» Александр Бахтин.

Эксперт отметил, что само по себе вложение в наличную американскую валюту становится спорным решением, если оно не связано с реальными практическими потребностями. К тому же банки не всегда готовы принимать обратно купюры даже с незначительными дефектами — потертостями или мелкими отметинами, что создает дополнительные сложности. Востребованность доллара, по его словам, в значительной степени будет определяться развитием геополитической обстановки.

В случае снятия инфраструктурных и санкционных барьеров, а также ограничений на денежные переводы и брокерские операции, доллар может потерять свою «токсичность» и вернуть былую привлекательность для российских граждан. Однако, по мнению Бахтина, даже если геополитическая ситуация останется сложной, через пять лет американская валюта вряд ли исчезнет из портфелей сбережений. Но полностью восстановить то доверие, которое существовало до 2022 года, ей уже не удастся.

До этого заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин рассказал, что российский рубль в текущих условиях — оптимальный выбор для накоплений на горизонте до полугода благодаря высоким реальным процентным ставкам.