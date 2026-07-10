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06:28, 10 июля 2026Экономика

Финансист назвал лучшую валюту для краткосрочных сбережений

Финансист Лушин назвал рубль лучшей валютой для сбережений на срок до полугода
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Российский рубль в текущих условиях — оптимальный выбор для накоплений на горизонте до полугода благодаря высоким реальным процентным ставкам. Об этом РИА Новости рассказал заместитель председателя правления, начальник казначейства СДМ-Банка Эдуард Лушин.

По словам эксперта, инвесторам важно различать инструменты для быстрой прибыли и надежные активы для долгосрочного сохранения капитала. В краткосрочной перспективе рубль демонстрирует лидерство по доходности. Этому способствует жесткая монетарная политика Банка России: регулятор удерживает ключевую ставку на высоком уровне для борьбы с инфляцией. В результате реальная процентная ставка в стране остается беспрецедентно высокой.

Лушин отметил, что рублевые депозиты с доходностью выше 12 процентов и облигации федерального займа (ОФЗ) со ставками около 15–16 процентов годовых надежно перекрывают инфляцию и возможные валютные риски в ближайшие три-шесть месяцев. Однако в долгосрочной перспективе нацвалюта остается уязвимой из-за колебаний цен на сырье и восстановления импорта. Аналитики прогнозируют плавное ослабление рубля к концу года, поэтому эксперт рекомендует использовать его именно для коротких и среднесрочных целей.

Ранее предприниматель, управляющий фондом и основатель финтех-платформы SharesPro Денис Астафьев заявил, что ослабление национальной валюты ведет к подорожанию импорта и разгону инфляции, однако паниковать не стоит — существуют способы сохранить накопления.

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