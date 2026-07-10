Полковник Матвийчук: Восстановление территориальной целостности — главная задача ВС России

Полковник в отставке, военный эксперт Анатолий Матвийчук в беседе с «Лентой.ру» рассказал о главных задачах Вооруженных сил России в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

По его словам, усилия будут направлены на восстановление территориальной целостности и создание буферных зон в ряде областей.

«Самая главная задача — это восстановление территориальной целостности, возвращение оккупированных территорий Донецкой народной республики, Луганской народной республики, Херсонской области, Запорожской области, а также установление буферных зон мира в Сумской области, Черниговской, Харьковской и, скорее всего, в Днепропетровской, Николаевской областях. На это будут направлены наши все усилия», — сказал Матвийчук.

Ранее капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин перечислил главные преимущества Российской армии перед Вооруженными силами Украины (ВСУ). В беседе с «Лентой.ру» он подчеркнул, что ВС России превосходят противника по численности, организации, мотивации и вооружению.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев заявил, что армия России продолжит наступление на фронте и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону.