Генерал высказался о взятии Одессы под контроль России

Генерал Соболев: Россия должна создать в Одессе и Николаеве буферную зону

Армия России продолжит наступление на фронте и возьмет под контроль Одесскую и Николаевскую области, чтобы увеличить буферную зону. Об этом заявил генерал-лейтенант, член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев в беседе с «Газетой.Ru».

Соболев подчеркнул, что перед военнослужащими стоит задача взять под полный контроль регионы, которые по Конституции принадлежат России, а также создать буферную зону на территории Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской, Одесской и Николаевской областей.

«Достичь целей специальной военной операции мы можем только выйдя на западные границы Украины, если мы оставим этот гнойник даже в усеченном виде, даже только западную Украину, то, во-первых, этим воспользуется Европа, которая усиленно готовится к войне с Россией, а во-вторых, это серьезно отвлечет наши вооруженные силы для защиты территориальной целостности и суверенитета самой России», — сказал депутат.

Ранее военный эксперт Евгений Михайлов заявил, что слова президента России Владимира Путина об освобождении Донбасса вселяют большую надежду, так как отражают «мечту всего Русского мира» — вернуть Малороссию в полном составе. По его мнению, задача, которую поставил перед военнослужащими глава государства, является шагом к возвращению Одессы.