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06:30, 10 июля 2026Из жизни

Популярный 27-летний стример попал в смертельное ДТП по дороге с похорон бабушки

В Аргентине популярный стример Chatterbox погиб в ДТП с отцом по дороге с похорон бабушки
Никита Савин
Никита Савин

Фото: FotoDax / Shutterstock / Fotodom

В Аргентине популярный стример попал в смертельную аварию вместе с семьей по дороге с похорон бабушки. Об этом пишет Need To Know.

5 июля 27-летний Себастьян Фунес, известный в сети под ником Chatterbox, возвращался с родными в Буэнос-Айрес из родного города Пеуахо, где жила его бабушка. На шоссе автомобиль интернет-звезды потерял управление и столкнулся сначала с пикапом, а потом с грузовиком. Фунеса и его отца медикам спасти не удалось. Мать и 12-летняя сестра стримера выжили в ДТП и находятся в больнице.

Фунес был известным персонажем аргентинского игрового сообщества. У него было почти три миллиона подписчиков в YouTube и TikTok. Друг Фунеса рассказал, что он был очень добрым и отзывчивым человеком, всегда помогал друзьям в трудных ситуациях. «Ужасные вещи иногда случаются с очень хорошими людьми», — сказал друг стримера.

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Точная причина ДТП пока не выяснена. В полиции считают, что оно могло произойти из-за скользкой после сильного ливня дороги.

Ранее сообщалось, что в Турции 19-летняя актриса из популярного сериала «Глаза Черного моря» с двумя подругами попала в смертельное ДТП. Девушку выбросило из машины после удара.

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