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Из жизни
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08:00, 29 июня 2026Из жизни

19-летняя актриса из популярного сериала попала в смертельное ДТП

В Турции 19-летняя актриса из популярного сериала погибла в ДТП
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Bilanol / Shutterstock / Fotodom

В Турции 19-летняя актриса из популярного сериала «Глаза Черного моря» с двумя подругами попала в смертельное ДТП. Об этом пишет Sözcü.

Юная актриса Гамзе Саклы попала в аварию вечером 23 июня в городе Чайели, провинция Ризе, на берегу Черного моря. Девушка ехала по приморскому шоссе вместе с подругами. За рулем машины находилась 22-летняя Селинай Сарал. В какой-то момент автомобиль потерял управление и врезался в столб на разделительной полосе. Затем машину выбросило на встречную полосу, где она столкнулась с другой легковушкой и отлетела в микроавтобус. На месте аварии начался пожар.

Саклы выбросило на дорогу после удара, а ее подруги остались в горящем автомобиле. Спасти никого из них медикам не удалось. Еще пятеро пострадавших оказались в больнице с различными травмами.

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19-летняя Гамзе Саклы с детства мечтала стать актрисой. Она начала работать на съемочных площадках в качестве помощницы и стилистки, а в 2025 году она сыграла роль второго плана в популярном сериале «Глаза Черного моря», который транслировали российские стриминговые сервисы.

Ранее сообщалось, что в Бразилии знаменитый исполнитель Изак Бруно Кони Силва, выступавший под псевдонимом Zau O Pássaro, попал в смертельное ДТП. Мужчина попал в аварию по дороге домой с аншлагового концерта.

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