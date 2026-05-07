07:12, 7 мая 2026

Знаменитый певец попал в смертельное ДТП после аншлага на концерте

В Бразилии знаменитый певец Zau O Pássaro погиб в ДТП после концерта
Алиса Дмитриева

Кадр: Só Vem / YouTube

В Бразилии знаменитый исполнитель Изак Бруно Кони Силва, выступавший под псевдонимом Zau O Pássaro, попал в смертельное ДТП по дороге домой после концерта. Об этом сообщает Need To Know.

В воскресенье, 3 мая, 27-летний Силва дал большой концерт в городе Баррейрас, штат Баия. Шоу прошло с аншлагом, и многие поклонники певца даже не смогли попасть на него. Ночью Силва возвращался домой в город Лауру-ди-Фрейтас на внедорожнике с тремя коллегами. Около семи часов утра 4 мая его автомобиль врезался в грузовик на шоссе.

Спасателям пришлось разрезать машину, чтобы извлечь пострадавших. Силве оказали первую помощь, но спасти не смогли. У него остались жена и две дочери. Остальные пассажиры внедорожника находятся в больнице с тяжелыми травмами.

Изак Бруно Кони Силва был популярным исполнителем музыки в стиле пагоде, который часто называют «дворовой самбой». Песни в этом стиле подразумевают атмосферу дружеской вечеринки, а тексты часто ироничны с обилием сленговых слов в противовес классической самбе, которая исполняется на больших праздниках и карнавалах.

Ранее сообщалось, что в Бразилии полиция разыскивает бандитов, которые совершили вооруженное нападение на знаменитого певца Андерсона Нейффа. Исполнитель получил легкое ранение.

