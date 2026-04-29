09:17, 29 апреля 2026

Вооруженные бандиты на мотоциклах ранили знаменитого певца после концерта

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Кадр: Jam Press

В Бразилии полиция разыскивает неизвестных бандитов, которые совершили вооруженное нападение на знаменитого певца Андерсона Нейффа и его музыкантов после концерта. Об этом пишет Need To Know.

Инцидент произошел 26 апреля в Сан-Паулу. После выступления за фургоном, в котором находились музыканты, увязались трое мотоциклистов. Через некоторое время, когда фургон остановился в пробке, мужчины на мотоциклах открыли по нему огонь, произведя пять или шесть выстрелов. Осколки ранили 24-летнего Нейффа.

Артиста доставили в больницу, прооперировали и выписали в тот же день. «После третьего выстрела я запаниковал. И именно он задел меня. Ощущение было, как будто меня мешком цемента по спине ударили. Меня бросило вперед», — описал случившееся певец.

Задержать преступников по горячим следам не удалось. Нейфф и его коллеги заверили полицию, что у них нет никаких связей или проблем с преступными группировками. Музыкант вспомнил, что во время концерта в зрительном зале случился скандал, потому что один из посетителей решил, что его спутница уделяет слишком много внимания артистам. При этом очевидцы заявили, что мотоциклисты кружили вокруг клуба, где проходил концерт. Полиция квалифицировала происшествие как покушение.

Андерсон Нейфф исполняет музыку в популярном бразильском стиле брега-фанк, который отличается мелодичностью и высоким ритмом. Изначально музыкант прославился в сети как танцор и комик. На его страницу в YouTube подписано более шести миллионов поклонников. Клип на трек Нейффа Tua Ex É Uma Delícia («Твоя бывшая — просто прелесть») 2025 года собрал более 27 миллионов просмотров.

Ранее в Бразилии известной певицы не стало после того, как ее выбросило из вагонетки сломавшегося аттракциона на ярмарке. 21-летняя Каролина Беатрис де Деус Масиэль считалась одной из самых ярких восходящих звезд госпела в стране.

