Известная певица не пережила катания на карусели

В Бразилии известная певица Масиэль погибла во время катания на карусели

В Бразилии известной певицы не стало после того, как ее выбросило из вагонетки сломавшегося аттракциона на ярмарке. Об этом сообщает Need To Know.

21-летняя Каролина Беатрис де Деус Масиэль получила тяжелую травму головы во время катания на небольшой карусели «Гусеница» на передвижной ярмарке в муниципалитете Итабириту, штат Минас-Жерайс. Вагонетки сошли с рельсов, и Масиэль упала на землю с высоты. Кроме нее пострадали еще три человека. Полиция арестовала двух мужчин, которые отвечали за работу аттракциона. Компания, организовавшая ярмарку, выразила соболезнования семье Масиэль и заявила о всестороннем сотрудничестве со следствием.

Девушка недавно начала карьеру и считалась восходящей звездой госпела в Бразилии. Она говорила, что все ее творчество посвящено Богу. Случившееся шокировало многочисленных фанатов Масиэль и жителей Итабириту, где она считалась одной из главных молодых звезд.

Ранее сообщалось, что популярный колумбийский певец, выступавший под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию. Мужчина ехал на мотоцикле и не справился с управлением.