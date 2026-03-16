07:01, 16 марта 2026

Популярный певец попал в смертельную аварию

Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: @soyzalek

Популярный колумбийский певец, выступавший под псевдонимом Zalek, попал в смертельную аварию на мотоцикле. Об этом сообщает Need To Know.

ДТП произошло днем 10 марта недалеко от города Медельин. 30-летний исполнитель не справился с управлением на высокой скорости, задел автомобиль, упал и ударился головой о бордюр. Когда медики прибыли на место, мужчина был еще жив. Его не стало в машине скорой помощи по дороге в больницу.

Известно, что певца звали Эдуардо, он родился в городе Барранкилья и считался одной из главных восходящих звезд в Колумбии. Он записал несколько песен с именитыми исполнителями, а недавно выпустил трек Ay Amor («О, любовь»), клип на который собрал 10 миллионов просмотров только на YouTube.

Полиция пока не установила точные причины случившегося.

Ранее сообщалось, что в Нигерии не стало певицы Ифунаньи Нвангене, известной как участница телевизионного музыкального проекта «Голос». Девушку укусила ядовитая змея.

