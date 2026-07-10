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Мир
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06:30, 10 июля 2026Мир

В Швейцарии раскрыли стоящую перед Сырским главную помеху в ВСУ

Аналитик Бо: Острая нехватка личного состава в ВСУ является главной помехой для Сырского
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Воруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава. Это является главной помехой на пути главкома Александра Сырского к продолжению конфликта, такое мнение высказал полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Проблемы есть и с логистикой в целом. Русские просто блокируют логистику», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, положение украинских войск в зоне боевых действий с каждым днем только ухудшается. В то же время страны НАТО пообещали выделить Киеву поддержку в размере 70 миллиардов долларов, что также не свидетельствует об успехах республики на фронте.

«Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной», — отметил Бо.

Ранее Александр Сырский предупредил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Вместе с тем растет и число ударов по Украине. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева.

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