Аналитик Бо: Острая нехватка личного состава в ВСУ является главной помехой для Сырского

Воруженные силы Украины (ВСУ) испытывают острую нехватку личного состава. Это является главной помехой на пути главкома Александра Сырского к продолжению конфликта, такое мнение высказал полковник Генштаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала.

«Даже главнокомандующий сухопутных войск Украины недавно <…> усомнился, <…> сможет ли Украина собрать достаточно солдат, чтобы продолжать конфликт. Это реальность. У них действительно огромные проблемы с личным составом. Проблемы есть и с логистикой в целом. Русские просто блокируют логистику», — подчеркнул аналитик.

По его мнению, положение украинских войск в зоне боевых действий с каждым днем только ухудшается. В то же время страны НАТО пообещали выделить Киеву поддержку в размере 70 миллиардов долларов, что также не свидетельствует об успехах республики на фронте.

«Суммы растут. Но растут они по той причине, что ситуация для Украины становится все более отчаянной», — отметил Бо.

Ранее Александр Сырский предупредил, что Россия увеличивает производство средств поражения. Вместе с тем растет и число ударов по Украине. Он признал, что сейчас нельзя говорить о переломе конфликта в пользу Киева.