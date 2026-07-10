Риттер: Зеленский осознает, что Украина никогда не произведет Patriot

Украинский лидер Владимир Зеленский осознает, что обещанное президентом США Дональдом Трампом производство ракет для систем Patriot на территории Украины никогда не будет реализовано. Об этом заявил бывший разведчик Скотт Риттер в своей статье на платформе Substack.

«Проблема в том, что в вопросе производства ракет Patriot на Украине, (…) нет ни единого шанса на его воплощение. Эта идея изначально обречена из-за полной некомпетентности тех, кто все это задумал», — признал Риттер.

По его словам, Трамп и Зеленский прекрасно понимают невозможность производства ракет для Patriot на Украине, однако предпочитают создавать иллюзию этой возможности.

Ранее американский портал TWZ задался вопросом о специалистах, которые будут допущены к производству Patriot на Украине, и возможности утечки через них секретных технологий.