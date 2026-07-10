Эксперты спрогнозировали ситуацию с нефтью в случае нового кризиса вокруг Ормуза

«Известия»: Эксперты спрогнозировали цены на нефть в диапазоне $75–85

В ближайшее время мировые котировки на нефть, вероятно, останутся в коридоре 75–85 долларов за баррель. Об этом сообщили «Известиям» эксперты.

Резкий рост до трехзначных значений возможен лишь в одном случае — если США начнут наземную военную операцию против Ирана.

Управляющий партнер компании Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин отметил, что даже при сохранении высокой волатильности устойчивое превышение уровня в 85 долларов маловероятно, если не будет серьезных и продолжительных перебоев с судоходством. При сохранении дипломатического диалога, по его словам, рынок может постепенно стабилизироваться, однако любое воздействие на физические объемы поставок способно вызвать непропорционально резкий скачок.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов полагает, что цена на Brent вполне способна подняться до 85–90 долларов за баррель, колеблясь вслед за новостями о статусе Ормузского пролива. Настоящий взрывной рост — до 100–150 долларов — станет реальностью исключительно при вторжении американских сухопутных сил в Иран.

Аналитик также предупреждает: дальнейшее обострение ситуации в районе Ормуза неизбежно отразится на стоимости топлива на американских АЗС, что крайне чувствительно для администрации на фоне приближающихся промежуточных выборов в Конгресс.

Ранее сообщалось, что ближневосточные энергогиганты резко нарастили добычу нефти на фоне постепенного восстановления судоходства в проливе Ормуз.