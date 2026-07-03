Bloomberg: Кувейт, Саудовская Аравия и Иран резко нарастили добычу нефти в июне

Ближневосточные энергогиганты резко нарастили добычу нефти на фоне постепенного восстановления судоходства в проливе Ормуз. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные участников рынка.

Речь идет о Кувейте, Саудовской Аравии и Иране. Они внесли основной вклад в наращивание совокупной добычи сырья Организацией стран — экспортеров нефти (ОПЕК). В июне показатель в рамках отраслевого объединения увеличился на 2,34 миллиона баррелей в сутки и достиг 18,75 миллиона.

Несмотря на резкий рост добычи в вышеуказанных ближневосточных государствах, нынешняя добыча все еще значительно недотягивает до довоенного уровня, отмечают эксперты. Однако перспективы наращивания экспорта через Ормузский пролив могут побудить региональных энергогигантов перейти к более стремительному увеличению добычи в обозримом будущем, констатировали аналитики.

Это, в свою очередь, создаст предпосылки для переизбытка нефти на глобальном рынке, предупредили специалисты американского банка Morgan Stanley. Согласно их прогнозу, в следующем году избыток мирового предложения достигнет 4,8 миллиона баррелей в сутки. Подобный дисбаланс в итоге может привести к скорому возвращению цен на нефть к докризисному уровню, ожидают эксперты.