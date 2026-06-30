Миру спрогнозировали переизбыток нефти

Morgan Stanley: Избыток нефти в 2027 году достигнет 4,8 млн баррелей в сутки

В следующем году глобальный энергетический рынок столкнется с переизбытком нефти на фоне наращивания отгрузок сырья из стран Персидского залива. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на прогноз аналитиков американского банка Morgan Stanley.

Эксперты ожидают избытка мирового предложения нефти в 2027 году на уровне 4,8 миллиона баррелей в сутки. Спрос, согласно их прогнозу, будет заметно отставать.

Подобному дисбалансу во многом поспособствует восстановление трафика танкеров через Ормузский пролив, поясняют аналитики. На ситуацию также повлияет постепенное наращивание добычи сырья в ближневосточных странах.

Многое также будет зависеть от переговоров США и Ирана по мирной сделке. В случае полноценного длительного перемирия выпавшие в результате войны на Ближнем Востоке потоки нефти смогут восстановиться в сжатые сроки, полагают эксперты. В этом случае мировые цены на нефть снизятся до 70 долларов за баррель в октябре-декабре, спрогнозировали специалисты финансовой группы Citi.