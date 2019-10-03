Депутат партии Зеленского сравнил «формулу Штайнмайера» с инструкцией к кукле

Депутат Верховной Рады Украины от партии «Слуга народа» Николай Тищенко попытался объяснить смысл «формулы Штайнмайера», сравнив Украину с поломанным насосом и куклой. Видеозапись с комментарием народного депутата опубликовало «Громадьске» на своей странице в Facebook.

«Я сравниваю сегодня Украину (...). Где, куда ни возьмешь, не возьмешь... Что ни берешь, все что-то не работает», — сказал депутат в кулуарах украинского парламента. Отвечая на вопрос журналиста о том, знает ли он лично, что такое «формула Штайнмайера», Тищенко сказал, что это «разведение» войск под присмотром ОБСЕ и только по законам Украины.

«Вы берете, например, игрушку, куклу берете, вот берете куклу. Например, надувную куклу вы берете. Вы знаете, как с ней справиться? Нет! Вот вы берете куклу. И вот, чтобы знать как ... Или, не знаю, машину... Или покупаете машину. Вы знаете, как с ней справиться? Вот, чтобы справиться с этой задачей, вам нужна инструкция», — добавил народный депутат.

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Ранее стало известно, что 60 процентов украинцев не могут оценить последствия подписания Украиной «формулы Штайнмайера» для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом сообщается в опросе, опубликованном 2 октября украинской социологической группой «Рейтинг». По данным исследования, предложения однозначно одобрили только 18 процентов украинцев, при этом 23 процента высказались против идеи подписания Киевом документа.

1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

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