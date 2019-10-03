Глава МИД России Сергей Лавров назвал «формулу Штайнмайера» уступкой по сравнению с первоначальным текстом Минских соглашений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Первый канал.

«Изначальный текст предполагал: сначала закон об особом статусе Донбасса и фиксации его в конституции, а потом проведение выборов», — сказал министр. По его словам, бывший президент Украины Петр Порошенко отказался от такой последовательности, объяснив это тем, что не знает, кого выберут жители региона. Лавров назвал такой подход «абсолютно конфронтационным, контрпродуктивным и антиправовым».

Материалы по теме Украина подписала «формулу Штайнмайера» Киев выполнил все условия Москвы для саммита «нормандской четверки»

Министр также добавил, что «плана Б» по Минским договоренностям быть не может. «Будучи тогда министром иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер предложил эту компромиссную формулу. Это уже компромисс и уступка», — заявил Лавров.

1 октября Киев и самопровозглашенные Луганская и Донецкая народные республики (ЛНР и ДНР) подписали «формулу Штайнмайера». Документ определяет механизм закрепления за Донбассом особого статуса, возможной амнистии и выборов в непризнанных республиках. Предполагается, что в день голосования на временной основе начнет действовать закон об особом статусе территорий. После подтверждения со стороны ОБСЕ легитимности выборов он вступит в силу на постоянной основе.

Документ подвергся критике со стороны ряда украинских политиков. Так, Порошенко назвал «формулу Штайнмайера» шагом в сторону России, а экс-спикер Верховной Рады Андрей Парубий посчитал подписание документа началом демонтажа Украины.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!