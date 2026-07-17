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23:32, 17 июля 2026Мир

Европейская страна создаст собственную группировку разведывательных спутников

Бельгия создаст собственную группировку разведывательных спутников за 200 млн евро
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Francois Lenoir / Reuters

Министерство обороны Бельгии впервые инвестирует более 200 миллионов евро в независимую спутниковую систему. Об этом сообщил глава ведомства Тео Франкен, сообщает The Brussels Times.

По его словам, речь идет о нескольких десятках спутников. Ожидается, что 10 космических аппаратов будут выведены на орбиту к 2030 году.

Издание отмечает, что в Военно-воздушных силах Бельгии уже есть Центр космической безопасности, который координирует военно-космическую деятельность. Однако для получения спутниковых снимков военного назначения страна в настоящее время полагается на французские спутники.

В 2024 году бельгийская компания Aerospacelab начала строительство мегафабрики по производству спутников, которая после будет способна производить до 500 космических аппаратов в год. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

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