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14:04, 21 мая 2024Наука и техника

В Бельгии построят мегафабрику по производству спутников

European Spaceflight: мегафабрика в Бельгии будет выпускать 500 спутников в год

Фото: Eric Lalmand / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Бельгийская компания Aerospacelab начала строительство мегафабрики по производству спутников, которая после ввода в эксплуатацию будет способна производить до 500 космических аппаратов в год. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Новый завод строится в городе Шарлеруа, расположенном в 70 километрах к югу от столицы ЕС Брюсселя. Предприятие будет включать семь тысяч квадратных метров офисных помещений и столько же — производственных площадей. Введение объекта в эксплуатацию планируется в 2026 году.

В Aerospacelab уверяют, что мегафабрика станет третьим по величине предприятием в мире, занимающемся производством спутников массой от 150 до 1000 килограммов.

Ранее издание сообщило, что французская компания HyPrSpace завершила создание первого демонстрационного образца своего гибридного ракетного двигателя Terminator.

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      Иван Потапов
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