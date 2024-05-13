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17:44, 13 мая 2024Наука и техника

Компания из ЕС завершила создание своего первого гибридного ракетного двигателя

HyPrSpace завершила создание своего первого гибридного ракетного двигателя

Фото: Parth Sanyal / Reuters

Французская компания HyPrSpace завершила создание первого демонстрационного образца своего гибридного ракетного двигателя Terminator. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В перспективе двигатель, использующий твердые и жидкие компоненты топлива, должна получить ракета Orbital Baguette 1 (OB-1), предназначенная для выведения на низкую околоземную орбиту грузов общей массой до 250 килограммов.

В марте издание сообщило, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения — HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup).

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      Иван Потапов
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