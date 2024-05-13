Компания из ЕС завершила создание своего первого гибридного ракетного двигателя

HyPrSpace завершила создание своего первого гибридного ракетного двигателя

Французская компания HyPrSpace завершила создание первого демонстрационного образца своего гибридного ракетного двигателя Terminator. Об этом сообщает издание European Spaceflight.

В перспективе двигатель, использующий твердые и жидкие компоненты топлива, должна получить ракета Orbital Baguette 1 (OB-1), предназначенная для выведения на низкую околоземную орбиту грузов общей массой до 250 килограммов.

В марте издание сообщило, что правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения — HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup).