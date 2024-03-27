Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
15:10, 27 марта 2024Наука и техника

Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

European Spaceflight: Франция выделит субсидии космическим стартапам

Изображение: latitude.eu

Правительство Франции планирует выделить субсидии в размере 400 миллионов евро четырем стартапам, разрабатывающим ракеты космического назначения. Об этом пишет издание European Spaceflight.

Речь идет о стартапах HyPrSpace, Latitude, Sirius Space Services и MaiaSpace (дочерняя компания европейского монополиста ArianeGroup). Каждая компания получит небольшой авансовый платеж, оставшаяся часть суммы будет предоставлена при условии совершения полетов соответствующих ракет в 2026-2028 годы.

Издание отмечает, что носители HyPrSpace OB-1 и Latitude Zephyr способны выводить на околоземную орбиту груз массой от 100 до 200 килограммов. Носители Sirius 1, Sirius 13 и Sirius 15 создаются для выведения грузов массой от 175 до 1100 килограммов. Ракета от MaiaSpace будет самой грузоподъемной (до трех тонн в одноразовом варианте).

Материалы по теме:
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи. Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
Лунная гонка, взрывы ракет Илона Маска и спутники Северной Кореи.Как 2023 год изменил мировую космонавтику?
27 декабря 2023
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса. Кто победит в новой космической гонке?
Сильнейшие державы планеты всерьез взялись за освоение космоса.Кто победит в новой космической гонке?
1 февраля 2024

Ранее издание сообщило, что Европейское космическое агентство (ЕКА) начало работать над концепцией создания демонстрационного образца прототипа многоразовой верхней ступени ракеты.

В феврале Германский аэрокосмический центр с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции, успешно запустил суборбитальную ракету MAPHEUS 14, оснащенную новым двигателем Red Kite.

Что думаешь? Оцени!
      Иван Потапов
      Обсудить
      Последние новости

      В сети утверждают, что в зале «Крокуса» во время теракта был «сотрудник ФСБ». Кто он и что рассказал о трагедии?

      Канал поставки оружия в российский регион пресекли сотрудники полиции

      Ирина Шейк снялась в бриллиантах для рекламы и порадовала фанатов

      На Западе заявили о потере Украиной территорий из-за сомнений в помощи ВСУ

      Россиянин решил продать необычную коллекцию за 850 тысяч рублей

      В ходе масштабного рейда задержаны 40 мигрантов на складе в российском городе

      Клиент шиномонтажной станции выстрелил в автослесаря в российском городе

      Названа доля участвовавших в валютных операциях россиян

      Китайские компании растеряли весь рост за месяц

      Франция выделит 400 миллионов евро на космические ракеты

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше