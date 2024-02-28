Германия запустила суборбитальную ракету из Швеции

Германия запустила из Швеции суборбитальную ракету MAPHEUS 14

Германский аэрокосмический центр с площадки на ракетном полигоне Эсрейндж, расположенном недалеко от города Кируна на севере Швеции, успешно запустил суборбитальную ракету MAPHEUS 14, оснащенную новым двигателем Red Kite. Об этом сообщает Шведская космическая корпорация.

Пуск состоялся 27 февраля в 10 часов 27 минут по московскому времени. Полезная нагрузка общей массой 442,8 килограмма была доставлена на высоту 265,2 километра. Научными целями запуска стало проведение в условиях микрогравитации 14 экспериментов, главным образом в области материаловедения и нейробиологии.

На Землю семь экспериментальных блоков полезной нагрузки вернулись спустя менее часа после старта ракеты.

Двухступенчатая ракета MAPHEUS 14 имеет общую высоту 12,5 метра. Первая ступень носителя оснащена двигателем Red Kite, разработанным Германским аэрокосмическим центром и компанией Bayern Chemie. Вторая ступень получила конверсионный двигатель Malemute разработки Bayern Chemie.

Состоявшийся старт стал третьим для полигона Эсрейндж в 2024 году. Ранее издание European Spaceflight сообщило, что успешному пуску с Эсрейнджа ракеты DART шведской компании T-Minus Engineering помешал мороз.

В январе 2023 года Еврокомиссия (ЕК) и Швеция объявили о запуске проекта реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который позволит запускать суборбитальные ракеты с территории Европейского союза.