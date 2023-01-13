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20:39, 13 января 2023Наука и техника

Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта «первого космодрома ЕС»

Еврокомиссия и Швеция объявили о запуске проекта реконструкции полигона Эсрейндж

Фото: Imago / Globallookpress.com

Еврокомиссия (ЕК) и Швеция в пятницу объявили о запуске проекта реконструкции заполярного полигона Эсрейндж, который позволит запускать спутники с территории Европейского союза (ЕС). Торжественная церемония состоялась в городе Кируна в рамках визита председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен, приуроченного к началу представительства королевства в Совете ЕС, передает ТАСС.

Отмечается, что Эсрейндж использовался для запуска малых научных суборбитальных ракет. Председатель ЕК заявила, что этот объект станет первым космодромом для запуска спутников на территории ЕС. «Нам необходим космос, чтобы обеспечивать зеленый переход, мониторинг климата, устойчивую связь, содействовать в урегулировании конфликтов», — сказала фон дер Ляйен.

ЕК планирует обеспечить финансирование завершения реконструкции полигона под запуск легких ракет со спутниками. Сейчас Европейское космическое агентство (ЕКА) использует космодром Куру во Французской Гвиане.

По данным Шведской космической корпорации, которой принадлежит Эсрэйндж, за 50 лет эксплуатации с полигона осуществили около 700 запусков суборбитальных ракет и тысячу запусков аэростатов.

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В январе глава ЕКА Йозеф Ашбахер заявил, что Европа изменит подход к созданию ракет-носителей, взяв за пример опыт США.

В ноябре издание SpaceNews писало, что государства-участники ЕКА определились с бюджетом организации на следующие три года, который составит 16,9 миллиарда евро.

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Даниил Иринин
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