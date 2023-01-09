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18:03, 9 января 2023Наука и техника

Европа изменит подход к созданию ракет-носителей

Глава ЕКА Ашбахер: Европа изменит подход к созданию ракет-носителей

Фото: Frank Hoermann / Sven Simon / Globallookpress.com

Европа изменит подход к созданию ракет-носителей, взяв за пример опыт США. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

Руководитель признал, что в настоящее время Евросоюз столкнулся с кризисом в области ракет космического назначения. «Настало время серьезно задуматься над тем, каким образом мы хотим ее развивать», — сказал глава ЕКА.

По его словам, образцом для разработки ракетно-космической техники для ЕКА станет НАСА, которое выступает заказчиком, а не разработчиком ракетной техники.

Подобного рода взаимодействие, предполагающее разделение функций заказчика и разработчика, в Европе планируют испробовать на примере запуска микроспутников.

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В декабре издание SpaceNews заметило, что государства-участники ЕКА определились с бюджетом организации на следующие три года, который составит 16,9 миллиарда евро.

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Иван Потапов
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