Глава ЕКА Ашбахер: Европа изменит подход к созданию ракет-носителей

Европа изменит подход к созданию ракет-носителей, взяв за пример опыт США. Об этом в интервью газете Financial Times заявил глава Европейского космического агентства (ЕКА) Йозеф Ашбахер.

Руководитель признал, что в настоящее время Евросоюз столкнулся с кризисом в области ракет космического назначения. «Настало время серьезно задуматься над тем, каким образом мы хотим ее развивать», — сказал глава ЕКА.

По его словам, образцом для разработки ракетно-космической техники для ЕКА станет НАСА, которое выступает заказчиком, а не разработчиком ракетной техники.

Подобного рода взаимодействие, предполагающее разделение функций заказчика и разработчика, в Европе планируют испробовать на примере запуска микроспутников.

В декабре издание SpaceNews заметило, что государства-участники ЕКА определились с бюджетом организации на следующие три года, который составит 16,9 миллиарда евро.

