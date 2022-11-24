Определен бюджет ЕКА на три года

SpaceNews: бюджет ЕКА на три года составит 16,9 миллиарда евро

Государства-участники Европейского космического агентства (ЕКА) определились с бюджетом организации на следующие три года, который составит 16,9 миллиарда евро. Об этом сообщает SpaceNews.

Издание отмечает, что изначально ЕКА запрашивала на 1,5 миллиарда евро больше. Тем не менее, как пишет SpaceNews, утвержденная сумма на 16,6 процента выше, чем бюджет 2019-2022 годов, не учитывая инфляцию.

«Это очень значительный рост, но вы должны рассматривать эту цифру в контексте», — сказал гендиректор ЕКА Йозеф Ашбахер, сославшись на энергетический кризис в Европе, высокую инфляцию и восстанавливающуюся после пандемии экономическую ситуацию.

«Несмотря на эти обстоятельства и такую ​​высокую инфляцию, я должен сказать, что я очень впечатлен этой цифрой», — сказал чиновник.

По словам Ашбахера, ни одна из европейских космических программ не была урезана, однако некоторые из них были немного сокращены в объеме.

В ноябре издание SpaceNews сообщило, что правительства Франции, Германии и Италии подписали соглашение о «будущем эксплуатации ракет в Европе», в рамках которого планируется заняться совместной разработкой носителей космического назначения.